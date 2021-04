La morte della piccola Hanin: indagati due medici dell’ospedale Fogliani di Milazzo

Per la morte della piccola Hanin, avvenuta all'alba di domenica scorsa durante il secondo trasporto al Pronto soccorso di Milazzo, il sostituto procuratore Dora Esposito che coordina le indagini sul decesso della minore trasportata in poche ore per ben due volte al Pronto soccorso del “Fogliani”, ha iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di cooperazione nel reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, due medici che nella tragica notte tra l'11 ed il 12 aprile scorso, esattamente una settimana fa, prestavano servizio all'ospedale di Milazzo. Si tratta di un medico del Pronto soccorso A. A. 55 anni di Messina, allo stato difeso d'ufficio, e di una medico pediatra in servizio nello stesso nosocomio, I. P. 51 anni di Torregrotta, difesa di fiducia dall'avv. Tommaso Calderone.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata