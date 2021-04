Turismo, i sindacati: "Rendere i porti di Messina e Milazzo covid free"

Rendere i porti dello Stretto Covid free. Realizzare una struttura per la vaccinazione straordinaria dei lavoratori nei porti di Messina, Tremestieri e Milazzo. E’ la richiesta di Filt Cgil e Uiltrasporti all’Autorita di Sistema Portuale e all’Asp di Messina. I campagna straordinaria di vaccinazioni sui luoghi di lavoro, i segretari di Filt Cgil e Uiltrasporti Messina, Carmelo Garufi e Nino Di Mento, sollecitano la stipula di un accordo di collaborazione tra Autorità portuale, Azienda sanitaria provinciale e le imprese autorizzate nei porti di Messina, Tremestieri e Milazzo, per l’avvio della campagna vaccinale dei lavoratori che intendono sottoporsi alla vaccinazione.T

Auspicando e prevedendo nell'area dello Stretto un prossimo incremento delle attività portuali e crocieristiche - continuano i sindacalisti - chiediamo l'intervento dell'Adsp ed il coinvolgimento di tutti i soggetti, a diverso titolo operanti nei porti di competenza, agenzie marittime, spedizionieri e doganieri, portuali e marittimi operanti sulle tratte passeggeri, per la programmazione di un Piano Vaccinale da attuare all'interno di una struttura accentrata e di riferimento in ambito portuale per la distribuzione dei vaccini e delle necessarie strumentazioni sanitarie.

Occorre partire per tempo - concludono Filt Cgil e Uiltrasporti- per far trovare pronte alla ripresa le nostre strutture portuali partendo dalla sicurezza dei lavoratori e dalla campagna vaccinazioni della categoria, consapevoli che rendere covid free i nostri porti, tra i più frequentati dal traffico passeggeri, sarà di sicuro grande volano di sviluppo e di ripresa economica del territorio.

