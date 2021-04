Messina, il legale della famiglia: fare chiarezza sulla morte di Augusta Turiaco

Da Daniela Agnello, legale della famiglia di Augusta Turiaco, l'insegnante messinese morta pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca, riceviamo e pubblichiamo.

"L’avv. Daniela Agnello legale della famiglia Turiaco - si legge in una nota - dopo aver depositato in data 6 aprile al Procuratore della Repubblica e sollecitato le autorità sanitarie nazionali e internazionali all’immediata sospensione cautelativa della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i soggetti entro i 60 anni di età e aver ottenuto i provvedimenti di limitazione per la specifica fascia d’età, dichiara che gli accertamenti tecnici avviati dalla Procura potranno consentire di far luce sul farmaco somministrato in data 11 marzo ad Augusta, poi deceduta in data 30 marzo.

Si rammenta che a seguito dell’autopsia i consulenti di parte, Prof. Daniela Sapienza, medico legale, Prof. Guido Ferlazzo, immunologo e Prof. Andrea Alonci, ematologo hanno già evidenziato che 'dalla documentazione clinica acquisita e dall’esame macroscopico cadaverico, è possibile confermare l’ipotesi diagnostica clinica laboratoristica che esclude preesistenti patologie che possano aver avuto un ruolo significativo nel determinismo della trombosi polidistrettuale'.

Nel pieno rispetto della campagna vaccinale e nell’interesse della salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, la famiglia Turiaco continua, sempre con maggiore forza e determinazione, a chiedere chiarezza e risposte ai dubbi e agli interrogativi sollevati e sottoposti sia alla Procura che alle autorità nazionali e internazionali".

