Messina, la Stazione carabinieri “Arcivescovado” a breve si trasferirà a piazza Cairoli

Un nuovo importante presidio di legalità vigilerà, notte e giorno, su piazza Cairoli e sull’intero centro cittadino. Un presidio che, ancor prima di essere inaugurato e di entrare in “servizio”, è stato già accolto con soddisfazione sia dai commercianti che da numerosi cittadini che, da tempo, speravano in una presenza costante delle forze dell’ordine in questa zona. Sono infatti in corso in via Nicola Fabrizi, al civico 31, ad angolo proprio con piazza Cairoli, in quelli che un tempo furono, al piano terreno, i locali de “La Via Lattea” (attività commerciale oggi operativa al piano superiore e nel vano sotto il livello stradale del fabbricato “Oviesse”) , i lavori di realizzazione della Stazione carabinieri “Messina Arcivescovado” che, molto presto, si trasferirà nei locali attualmente in corso di ristrutturazione e adeguamento per le nuove esigenze istituzionali dell’Arma. Attualmente la “Messina Arcivescovado” si trova in un palazzo di via dei Mille, a ridosso della via Nino Bixio.

