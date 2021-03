Prima unione civile a Saponara, Francesco e Giovanni finalmente sposi

Saponara festeggia la prima unione civile con Francesco e Giovanni. A comunicarlo con gioia è stato il sindaco Fabio Vinci. «Giovedì per me è stata una giornata veramente speciale- racconta il primo cittadino- un momento di crescita individuale che avverto la necessità di rendere pubblico affinché tutti possiate fare una riflessione sul tema.

Ho sancito civilmente l'unione di due ragazzi che hanno deciso di portare avanti un progetto di vita insieme, e hanno voluto fortemente che fossi io a celebrarlo. La mia riflessione, legata alla felicità che traspariva dagli occhi di questi ragazzi, è che non dobbiamo abbassare lo sguardo o girarci dall'altro lato quando accadono questi avvenimenti, e non soltanto perché oggi è permesso dalle normative vigenti, ma perché dobbiamo comprendere che la nostra libertà deve necessariamente confrontarsi con l'amore e la convivenza in ogni sua espressione.

Celebrare questa unione certifica un cambiamento radicale, oltre che consentire di prendere coscienza di diritti e doveri per troppo tempo negati, una rivoluzione culturale in cui l'amore certificato da un progetto condiviso ha finalmente diritto di esistere alla luce del sole. È questa la valorizzazione di un concetto di libertà. Ed infine un augurio agli sposi: che la vita possa sempre sorridervi».

