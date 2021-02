Castell’Umberto, riscontrati due presunti casi di variante al Coronavirus

C’è allarme e preoccupazione a Castell’Umberto per due presunti casi di “variante” al Covid – 19 (Sars-CoV-2). A darne la notizia stamattina il primo cittadino (che è anche medico) Enzo Lionetto, con un lungo video pubblicato sul suo profilo personale di Facebook. In particolare Lionetto, abbastanza preoccupato ha evidenziato come la situazione epidemiologica che si stava normalizzando, dato che da 11 soggetti positivi si era passati ad appena 5, ieri sera purtroppo è precipitata, dato che dall'ufficio commissariale di Messina è stato comunicato al sindaco, che su due tamponi fatti dal personale Usca del centro umbertino, si è constatato che la positività di due soggetti «non risulta così chiara e si ha il sospetto che si possa trattare di Covid-19, con variante». Lo stesso sindaco, dato che la certezza della situazione si verrà a delineare non prima di martedì prossimo, ha deciso, dopo aver riunito la sua Giunta, di dare notizia alle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale e anche alla dirigente scolastica, dato che i due soggetti avrebbero avuto contatti con diverse persone (fuori dall’ambiente familiare) nei giorni scorsi e il tracciamento dovrà essere rifatto, con possibilità che possa essere anche dichiarata la zona rossa. Intanto, fino a mercoledì prossimo saranno chiusi i plessi scolastici e verrà disposta la sanificazione dei mezzi pubblici e anche degli uffici comunali.

