Messina, due classi in dad all'IC Tremestieri. Didattica a distanza anche alla Mazzini

Nuovo casi di positività fra i banchi di scuola. L'ultimo in ordine di tempo è quello che si è registrato all'IC Tremestieri. Una alunna delle scuole elementari si è sottoposta a tampone ed è risultata positiva. La sorella, negativa, frequenta la stessa scuola ma altra classe. Prudenzialmente la preside Giovanna Messina ha disposto, dopo aver sentito l'Asp, la didattica a distanza per entrambe le classi. Sanificate le aule delle due classi. Stamattina invece un caso era emerso al comprensivo Mazzini, sezione staccata Cristo Re. Un'intera classe di prima elementare è stata posta in didattica a distanza e giovedì è stato programmato il tampone di controllo.

© Riproduzione riservata