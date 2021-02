Cena e partita in pizzeria nonostante i divieti: multato un locale a Santa Teresa

Alcuni avventori intenti a seguire un incontro di calcio in televisione, altri che avevano appena finito di consumare cibi e bevande all’interno del locale. È ciò che hanno trovato ieri sera i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina all’interno di un esercizio pubblico di Santa Teresa di Riva, nei confronti del quale è scattata una la sanzione amministrativa pecuniaria con la contestuale chiusura dell’attività per la violazione della normativa anticontagio e di quanto previsto all’interno della zona arancione, valida fino a ieri in Sicilia.

I militari sono giunti poco dopo le 21 nel bar-rosticceria-pizzeria “Ritrovo Nipo”, situato sul lungomare della cittadina jonica, sorprendendo all’interno una decina di persone sedute ai tavolini. I carabinieri hanno quindi proceduto ad identificare gli avventori e il titolare dell’esercizio, che è stato multato con una sanzione amministrativa pari a 400 euro e quella accessoria della chiusura del locale per cinque giorni (fino a venerdì 19), in quanto è stata appurato la presenza di persone sedute all'interno oltre le ore 18 in violazione delle prescrizioni imposte dalle disposizioni governative.

