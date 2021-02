Problemi al sistema, altri 10 giorni per il bonus PMI a Messina

Ogni tanto la tecnologia fa brutti scherzi e stavolta a farne le spese sono state le piccole e medie imprese che dovranno pazientare ancora prima di avere il bonus PMI da parte del Comune. È accaduto che durante la fase di verifica e di integrazione dei documenti, il sistema informatico che sta gestendo le istanze presentate on line dalle aziende abbia commesso degli errori che hanno allarmato chi aspetta il bonus da 3000 euro per recuperare un po’ di quei fondi che la pandemia ha negato loro.

Oggi saranno nuovamente pubblicate le liste degli ammessi al finanziamento e degli ammessi con riserva. Nelle precedenti (sono 2380 le partita iva che hanno fatto domanda), per via di un passaggio da un foglio elettronico ad un altro, alcuni nominativi non risultavano più, o non erano nella lista corretta. In più molti sono preoccupati dal fatto che dopo la presentazione telematica della documentazione, il sistema non dia conferma della ricezione e del corretto inserimento.

Ieri sera, sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco Carlotta Previti che ha comunicato che, anche per questo contrattempo informatico, i termini per presentare tutta la documentazione richiesta (quella principale riguarda la regolarità contributiva, quindi il Durc che molti stanno rateizzando e quindi aspettano la conferma dell’operazione) sono slittati al 21 febbraio. L'assessore ha annunciato novità anche sulla Family card.

