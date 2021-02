Messina, gambiano fermato alla Stazione con oltre due chili di marijuana

Un corriere della droga intercettato e fermato agli imbarcaderi privati della Rada San Francesco. Nei guai Bubacarr Darboe, gambiano di 22 anni, residente nel comune trapanese di Salemi, arrestato dalla Guardia di finanza e rinchiuso nel carcere di Gazzi.

Stamani, intorno alle 5, è incappato in un controllo alla Caronte & Tourist, dove i militari erano impegnati in un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope. Con loro c’era anche un cane antidroga. Ispezionati i bagagli sistemati nella stiva di un pullman di linea proveniente da Roma e diretto a Messina, il fiuto dell’animale è stato attirato da un borsone blu. Non individuato il proprietario, le Fiamme gialle hanno seguito il mezzo di trasporto fino alla Stazione centrale di Messina. Hanno quindi notato che Darboe ha prelevato quel borsone finito sotto osservazione, per poi allontanarsi a piedi. A quel punto è stato fermato. Nel bagaglio c'era un involucro di cellophane contenente 2 kg e 280 grammi di marijuana. L'indagato è difeso dall'avvocato Pietro Venuti.

