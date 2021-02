La sfida: fare di Messina e Reggio due vere “twin cities”

L’integrazione tra aree urbane contigue è uno dei processi strutturali che maggiormente può accrescere l’efficienza e la competitività territoriale, e quindi il grado di sviluppo. Lo scrivono gli studiosi Dario Musolino e Luigi Pellegrino, nell’introduzione al saggio – contenuto nella rivista trimestrale dello Svimez – sulle “Twin cities” dello Stretto e sulla prospettiva dell’Area integrata. Cosa sono le “Twin cities”? Le due parole in inglese significano: città gemelle. Messina e Reggio Calabria lo sarebbero naturalmente, ma alla fine non lo diventano mai, per una serie di scelte strategiche errate e per logiche e visioni campanilistiche non hanno più ragion d’essere. L’analisi scientifica compiuta dai due studiosi mira a rispondere ai due interrogativi essenziali: qual è l’attuale livello di integrazione tra le due aree urbane dello Stretto ed esistono le condizioni strutturali per realizzare un vera integrazione? Non c’è integrazione possibile se non si uniscono le tre dimensioni, funzionale, istituzionale e culturale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata