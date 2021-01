Messina, aumentano i compiti di Amam. Curerà fontane e pulizia tombini

Il contratto aggiuntivo di Amam è finito ostaggio della tensione politica in atto fra sindaco e consiglio comunale. Ma dopo un paio di sedute a vuoto è giunto il via libera. I compiti dell’azienda acque aumentano con un surplus anche di corrispettivo di 2 milioni di euro per i prossimi sei anni. Tre le nuove incombenze per Amam. La società di viale Giostra dovrà occuparsi della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici di fontane ornamentali (compreso lo sfalcio e la cura e piantumazione degli spazi verdi che le circondano), fontanelle pubbliche ad uso potabile, docce a servizio delle spiagge pubbliche, cimitero centrale e cimiteri suburbani, spazi verdi comunali. Il secondo nuovo servizio “a richiesta” è quello della manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre solo idrica, di immobili comunali, sportivi, a finalità sociale (incluse le scuole), ambiti di risanamento. L’ultimo compito è quello più corposo. Infatti è stata istituzionalizzata la pulizia e lo svuotamento delle caditoie e la pulizia di griglie di scolo e tombini della rete acque bianche. Solo questo servizio vale un milione e mezzo di euro per ogni anno. È l’azione attraverso la quale dovranno essere ridotti se non eliminati del tutto gli allagamenti che in vari punti della città si registrano quando la quantità di pioggia caduta è appena sopra il minimo.

