Sbarco a Messina, altri due positivi sui pullman provenienti dalla Romania

Terzo giorno di apertura della “Dogana sanitaria” per le scuole messinesi. Ma lo spazio attrezzato del viale della Libertà continua a svolgere anche il suo compito di “check point” sanitario dell’isola, verificando l’eventuale contagio di chi arriva a Messina attraverso i traghetti della Caronte&Tourist. E in questo senso non sono mancate le sorprese. Sabato la prima e ieri il "bis": 350 tamponi sono stati fatti a chi arrivava da Villa San Giovanni a bordo di una nave traghetto. In questo caso sono 4 i positivi. Due di questi sono cittadini romeni che erano a bordo di un pullman di linea che collega la Sicilia allo stato balcanico. Un caso si era registrato anche sabato e protagonista era stata una ventenne. Ieri, invece, due i positivi al test rapido. Come prevede la procedura, subito dopo sono scattati i tamponi molecolari non solo per i due ma anche per tutti coloro che erano sul pullman con loro: 48 persone. I due positivi attenderanno l’esito del molecolare al Covid Hotel di Trappitello. Gli altri, invece, tutti negativi, sono ripartiti per la destinazione del loro viaggio ma sono stati identificati, fotografati e ne sono state annotati i domicili in Sicilia dalla Polizia di Stato che li farà “isolare” se dovessero emergere altri positivi al molecolare.

