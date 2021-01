Capizzi registra la sesta vittima per coronavirus. S. Stefano: quattro scuole chiuse

La comunità di Capizzi, riferisce Giuseppe Romeo, continua ad essere tra quelle sui Nebrodi quella che paga, purtroppo, il prezzo più alto al Covid in termini di vittime, che da inizio pandemia sono diventate sei. L’ultimo decesso si è registrato domenica, e riguarda una 93enne che figurava tra le ospiti della casa di riposo “San Giacomo”. La donna non presentava particolari patologie ma le sue condizioni sono precipitate in breve. Nella struttura sanitaria, lo ricordiamo, nei giorni scorsi è stato scoperto un focolaio con 25 positivi tra anziani e operatori, a fronte di 55 positivi accertati nel centro montano. Negli altri centri dei Nebrodi le situazioni di maggiore allerta restano quelle di Mistretta, con 62 positivi, e di Tortorici, con 65 casi. A Santo Stefano di Camastra, informa Rosario Raffaele, ai 18 soggetti positivi se ne sono aggiunti 10 in attesa di conferma, con 98 persone in isolamento. Il sindaco Re, preoccupato ha intensificato il servizio di controllo e sorveglianza ricorrendo anche ad avvisi alla cittadinanza a mezzo amplificatori su auto in giro per le vie dell'abitato. In serata è emersa una positività al test rapido in un insegnante del Comprensivo ed è stata disposta la chiusura delle strutture della materna Favarà, della primaria Lombardo Radice e della media Buonarroti. Analogo provvedimento cautelativo annunciato dal sindaco anche per l’asilo nido. A Capo d’Orlando, riferisce Franco Perdichizzi, il controllo delle forze dell’ordine si fa serrato anche sul rispetto delle misure anticovid negli esercizi commerciali. Nel fine settimana due bar sono stati sottoposti a diffida perché erano ancora aperti per l’asporto dopo le ore 18.

