Messina, potentissimo petardo esplode a S. Lucia. Bambino di 10 anni in gravi condizioni

Un bimbo di 10 anni è in gravissime condizioni al Policlinico Universitario di Messina. Sabato scorso è stato investito dall'esplosione di un potente ordigno a Santa Lucia sopra Contesse. Secondo una prima sommaria ricostruzione, intorno all’ora di pranzo, il piccolo si trovava fuori dalla propria abitazione. I motivi non sono del tutto chiari: non si sa se stesse giocando o se si fosse allontanato dai genitori. La sequenza è da brividi: qualcuno accende la miccia di una potentissima bomba carta, una "cipolla", il cui scoppio si sente a grande distanza. Il boato è violentissimo. Molti pensano si tratti del solito petardo. Invece, il quadro è angosciante. Per terra, in una pozza di sangue, giace il bimbo. Presenta una profonda ferita alla mano destra. Da capire se, incuriosito, abbia voluto raccogliere la “cipolla” oppure se l’ordigno rudimentale sia stato lanciato da qualcuno, senza curarsi minimamente della sua presenza.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra volante della Questura, che da sabato stanno lavorando al caso. Oggi sono attese notizie più certe in merito. Ci sarebbero, infatti, alcune persone finite nel registri degli indagati.

