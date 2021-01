Messina, completata la revisione della numerazione civica sulla via Torrente Trapani

Il Dipartimento Affari Generali ha disposto il riordino della numerazione civica relativa all’area di circolazione denominata “via Torrente Trapani”, che va dal viale Regina Margherita, verso monte, sino a fine strada. La nuova numerazione civica é stata inserita nella piattaforma comunale (Jente) e sono stati aggiornati gli archivi anagrafici, con contestuale comunicazione telematica all’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) e ai cittadini ivi residenti a mezzo posta e/o via mail.

I Comuni sono tenuti periodicamente ad effettuare attività di revisione e rifacimento della numerazione civica e della toponomastica cittadina, verificando la congruenza di tale numerazione per ogni toponimo esistente e/o definito ed il rifacimento della numerazione civica é finalizzato alla reale ed attuale conoscenza del territorio comunale ed all’aggiornamento delle anagrafiche del cittadino, oltre che ai fini di una perfetta programmazione e gestione dei dati territoriali e di tutte le attività pubbliche.

Il numero civico, necessario per individuare in modo univoco le singole abitazioni e attività, deve essere applicato a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che dall’area di pubblica circolazione immettono, direttamente o indirettamente, in abitazioni, esercizi o altri edifici. Le attività di revisione della numerazione civica e della toponomastica sono obiettivi fondamentali per predisporre ed erogare in maniera puntuale ed efficiente i servizi ai cittadini (servizi postali, scolastici, di notifica, di pronto intervento, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine).

L’Amministrazione comunale é impegnata da tempo nell’attività di ricognizione e riordino della toponomastica e della numerazione civica cittadina, al fine di risolvere situazioni di numerazione obsoleta, non aderente ai cambiamenti avvenuti nel corso degli anni nel tessuto urbano del Comune e non più conforme alla normativa e contestualmente procedere alla normalizzazione dell’anagrafe comunale, a seguito del subentro del Comune di Messina in ANPR — Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

© Riproduzione riservata