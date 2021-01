Messina, l'Asp attiva un numero WhatsApp per conoscere l'esito dei tamponi

L’Asp ha aggiunto un nuovo servizio per la popolazione messinese. Da oggi (19 gennaio) infatti è attivo un numero WhatsApp per conoscere l’esito dei tamponi, risultato dal quale dipende la positività o la fine della quarantena per migliaia di persone.

Il numero a cui chiedere l’esito dei test e il 33577539 54. È attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19. Un metodo più diretto ed immediato anche per smaltire la grande quantità di e-mail che l’Asp in questi mesi ha sempre avuto in giacenza e che sono stati uno dei motivi delle polemiche di questo periodo.

