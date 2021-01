Milazzo non vede spiragli e piange un altro suo figlio

Diventa sempre più pesante la presenza del Covid a Milazzo. E ieri si è registrata la vittima numero cinque di questi ultimi mesi nei quali il virus si è stabilito in maniera prepotente nella città del Capo.

Ieri mattina all’ospedale “Papardo” di Messina è morto Eugenio Scalzo, 69 anni, fioraio storico del comune mamertino, conosciuto non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la disponibilità e la cordialità. Grande appassionato di calcio era tifosissimo del Milazzo che seguiva da sempre. Scalzo era stato contagiato settimane fa e, da giorni, si trovava in terapia intensiva con gravi problemi respiratori. Nessuno pensava però a un tale epilogo. Scalzo era il suocero dell’ex presidente del consiglio comunale Gianfranco Nastasi al quale ieri il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, ha voluto porgere a nome dell’Amministrazione il suo cordoglio. Sul fronte dei dati, in attesa delle nuove comunicazioni dell'Usca – attesi questa sera - e alla luce di alcuni guariti il dato registra a Milazzo la presenza di 255 positivi.

Leggi l'articolo completo nell'edizione cartacea di Messina

© Riproduzione riservata