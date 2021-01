Famiglia positiva in un supermercato di Villafranca. Il sindaco: "E' una fake news"

Tempo di Covid e purtroppo spesso anche tempo di fake news, stando a quanto sostenuto dalle istituzioni locali. Ieri l'ennesima smentita per non ingenerare paure e ansie che già ai tempi del Covid imperano. La notizia - rilanciata da testate nazionali e locali - risale a un paio di giorni fa e riguarda una famiglia positiva al Covid e "beccata" dal medico di base in un supermercato di Villafranca Tirrena. Immediate le verifiche da parte delle autorità locali che non hanno però trovato riscontro, stando a quanto sottolineato dal primo cittadino.

E' di oggi pomeriggio, infatti, il comunicato del sindaco di Villafranca, Matteo De Marco: "In merito alla notizia che, ormai da troppi giorni, sta circolando nel nostro paese e che è stata pubblicata e diffusa da diverse testate giornalistiche, mi preme comunicarvi che si tratta di una FAKE NEWS. Ho aspettato qualche giorno per accertarmi personalmente contattando i direttori e responsabili dei supermercati coinvolti, il maresciallo della stazione dei Carabinieri di Villafranca Tirrena, il comandante del corpo dei Vigili Urbani di Villafranca Tirrena ed il presidente dell’Associazione dei Medici di base di Villafranca Tirrena-Saponara e Rometta ed ho avuto conferma che nessun medico ha visto pazienti positivi che non rispettassero la quarantena e nessun supermercato è rimasto chiuso in occasione di eventi simili. Mi auguro che questo sterile gossip possa finalmente cessare e che in futuro si cerchi di diffondere solo notizie veritiere e verificate. Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a rispettare le norme anti COVID-19 nel rispetto della salute di tutti"

© Riproduzione riservata