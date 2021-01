Lutto nel commercio messinese, morto per Covid Giovanni Manganaro

Il Covid miete un’altra vittima. Si è spento Giovanni Manganaro, di 76 anni, galantuomo vecchio stampo, con la sua morte se ne va un pezzo dell’antica imprenditoria messinese.

Tra i più noti commercianti di Messina, aveva ereditato dai genitori lo storico negozio di piazza Don Fano, tra via Camiciotti e via Risorgimento.

Rattristati dalla scomparsa anche gli affezionati clienti del storico negozio di casalinghi :"Commerciante del centro cittadino, persona gentile ed affabile, accoglieva la sua clientela con simpatia e garbo nel suo negozio specializzato in articoli casalinghi" .

