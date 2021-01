Coronavirus, record di decessi in 24 ore a Messina: sono dieci

È stata un'altra giornata funesta, per Messina. Con un nuovo record di decessi di pazienti Covid in 24 ore: ben 10, tra il Policlinico e il Papardo. Nell'ospedale universitario hanno perso la vita un 90enne di Venetico, un 67enne di Patti, due donne di Messina di 86 e 93 anni, una donna 92enne di Alì Terme, due uomini messinesi di 76 e 89 anni e un 90enne di San Pier Niceto. Due i decessi al Papardo: un uomo di 73 anni e una donna 76enne. A questi si aggiunge una donna di 84 anni, deceduta martedì 12 ma registrata solo oggi in piattaforma. Non si alleggerisce nemmeno il quadro dei ricoveri: al Policlinico si sfiora quota cento, con 96 pazienti di cui 22 in terapia intensiva; 42 i ricoveri al Papardo (11 di loro sono in rianimazione), 26 al Cutroni Zodda di Barcellona. Anche il numero dei positivi nella provincia di Messina rimane alto: 327. A Palermo sono 510, a Catania 456.

