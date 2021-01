Coronavirus a Messina, giornata funesta. Record di decessi: 8 in 24 ore

Oggi si è registrato un record di decessi da coronavirus a Messina e provincia dall’inizio dell’epidemia: 8 in in un solo giorno. Cinque decessi si sono verificati al Policlinico (tre uomini di 92, 88 e 81 anni e due donne di 90 anni e 78), due al Papardo (due donne di 97 e 85 anni), uno al Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto (una donna di 85 anni). Questo l’attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 90 (22 in rianimazione), Papardo 41 (12 in rianimazione), 27 a Barcellona Pozzo di Gotto.

In Sicilia continua a crescere il numero dei contagi Covid, anche a causa di nuovi focolai che si registrano in comuni grandi e piccoli, negli ospedali e nelle Rsa. Secondo il report quotidiano del Ministero della Salute sono 1.913 i nuovi casi su oltre 10 mila tamponi, con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto il 17,8% (ieri era al 18,2%). Nuovo record anche per quanto riguarda le vittime che sono state 40, portando il totale a 2,805 deceduti. I positivi salgono a 44.038 con un aumento di 1.219 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.551, 45 in più, dei quali 209 in terapia intensiva.

