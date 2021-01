Taormina, auto si schianta contro un palo. Positivo ad alcool e droga il conducente

Un incidente autonomo, spettacolare ma per fortuna senza conseguenze si è verificato a Trappitello, frazione di Taormina. Un'auto con a bordo tre giovani taorminesi di 23, 22 e 21 anni è finita fuori strada andando ad impattare con un palo della luce della via Cannizzoli. I tre ragazzi hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Dagli esiti degli accertamenti alcolemici e tossicologici effettuati sul conducente del mezzo è emersa la positività del giovane che era alla guida all’assunzione di cannabinoidi, cocaina oltre che di bevande alcoliche per un tasso superiore a 1,50 g/L (il massimo previsto dalla legge) mentre la passeggera/proprietaria del mezzo è risultata positiva all’assunzione di cannabinoidi.

