Vasto incendio al cimitero di Militello Rosmarino, salvate cappelle e sepolture

Un vasto incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio di ieri al cimitero comunale di Militello Rosmarino. Il rogo ha intaccato in particolare alcuni alberi all’interno del campo santo ma fortunatamente sono stati scongiurati danni ben più gravi soprattutto grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello e della Polizia municipale del comune nebroideo, che si sono prodigati per aver ragione delle fiamme evitando che le stesse si propagassero fino alle cappelle ed alle altre sepolture. Sul posto, oltre agli stessi rappresentanti dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Riotta, sono quindi intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione. Da verificare il punto d’origine e le cause da cui è partito il rogo.

