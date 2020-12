Covid al Comune e all'ex Provincia di Messina, i sindacati chiedono uno screening per i dipendenti

Una campagna di screening che interessi il personale, maggiormente esposto al rischio, che opera al Comune e alla Città Metropolitana, al fine di contrastare l’escalation di infezioni e contagi verificatisi nelle ultime settimane in entrambe le sedi istituzionali. Questa la richiesta avanzata dal segretario generale della FP CGIL Fracesco Fucile e dagli RSA di Comune e Città Metropolitana ed inviata ai vertici di ASP e al Sindaco De Luca.

«Pur ritenendo fondamentale la misurazione della temperatore all’ingresso del Palazzo, una prassi che - evidenzia Fucile – almeno nel caso del Comune, è inziata molto più tardi rispetto a quando sarebbe stato necessario, così come la fornitura dei DPI e la fornitura di gel igienizzatne, riteniamo che ciò non sia stato sufficiente a non generare un aumento dei contagi. Che in alcuni casi si sono purtroppo conclusi nel peggiore dei modi».

