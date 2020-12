Messina: frana in contrada Citola, finalmente parte la sistemazione dopo 5 anni

Sono trascorsi cinque anni da quando una frana ha occupato parzialmente la SP 44 in contrada Citola a Messina. La porzione di terreno oggetto della frana non è privata ma di proprietà del Demanio Regionale che ha concesso l’area a titolo oneroso ad un privato. Nello stesso documento di stipula della concessione, veniva evidenziato che la manutenzione straordinaria ricadrebbe nelle competenze della Regione.

Proprio per questa situazione, quindi, la messa in sicurezza del muro di contenimento franato sarebbe dovuta avvenire a cura del Demanio Regionale. Da allora nulla di fatto nonostante la corposa documentazione presente agli atti. Gli assessori ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ed alla Protezione Civile e Manutenzione Beni e Servizi Massimiliano Minutoli, hanno ricostruito l’annosa questione riuscendo a risolvere l’impedimento burocratico amministrativo che frenava l’inizio dei lavori.

Dopo cinque anni, finalmente saranno avviati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’area a cura del dipartimento comunale Servizi Tecnici. Pertanto, è stata già emessa l’ordinanza ai soli fini viabili di chiusura al transito del tratto interessato dai lavori, da lunedì 28 sino al 9 gennaio 2021. Nessun disagio alla circolazione dovrebbe registrarsi in quanto la viabilità alternativa sarà snodata lungo la via Bosurgi.

“Anche in questa occasione – dichiara l’Assessore Minutoli – bisogna avere pazienza, rispettare la segnaletica e non intralciare l’esecuzione dei lavori in quanto avranno una breve durata e si sono resi necessari per risolvere una frana pericolosa che imperversava da ben cinque anni. Finalmente si potrà mettere la parola fine a questa ennesima incompiuta”.

© Riproduzione riservata