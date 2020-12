"Terzo Livello", dimezzate in Appello le condanne: 4 anni alla Barrile

Condanne quasi tutte dimezzate e alcune assoluzioni totali. In Appello cambia lo scenario per l'operazione "Terzo livello" sul "comitato d'affari" scoperto dalla Dia. Per l'ex presidente del consiglio comunale Emilia Barrile decisa la condanna a 4 anni con tre assoluzioni parziali, identica pena e assoluzioni anche per il commercialista Marco Ardizzone. Sono stati poi assolti completamente l'ex consigliere provinciale Francesco Clemente e gli imprenditori Angelo e Giuseppe Pernicone.

I giudici hanno poi revocato la confisca del capitale sociale e del compendio aziendale delle società e degli immobili sequestrati, disponendo la restituzione in favore degli aventi diritto, fatta eccezione di beni e immobili fino all'importo di 417mila euro.

Ecco le condanne

Emilia Barrile 4 anni

Marco Ardizzone 4 anni

Giovanni Luciano un anno e 8 mesi

Antonio Fiorino un anno e 4 mesi

Daniele De Almagro un anno e 3 mesi

Carmelo Cordaro, Michele Adige, Vincenza Merlino, Stefania Pergolizzi, Sonia Pergolizzi e Teresa Pergolizzi un anno e 6 mesi

Vincenzo Pergolizzi 2 anni e 8 mesi.

Pena sospesa per Luciano, Fiorino, De Almagro, Cordaro, Adige, Merlino, Stefania, Sonia e Teresa Pergolizzi.

