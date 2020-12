Il camion rosso della Coca Cola a Messina per regalare un momento di gioia ai più piccoli

L’Amministrazione comunale nell’aderire all’iniziativa promossa dalla Coca-Cola, partner del “Banco Alimentare” in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, ha autorizzato domani, giovedì 17, nella fascia oraria 14 – 22, il passaggio lungo le vie della città del camion rosso della Coca-Cola con l’immagine sorridente di Babbo Natale che sulle note di canti natalizi donerà, anche se a distanza, un momento di gioia e di spensieratezza a grandi e bambini.

Pertanto il truck natalizio, scortato dalla Polizia Municipale, transiterà dallo svincolo autostradale Messina-Centro, lungo il viale Europa e le vie La Farina, Campo delle Vettovaglie, Luigi Rizzo, Vittorio Emanuele II, della Marina Russa, piazza Unità d’Italia, viale della Libertà, viale Giostra, via Garibaldi, corso Cavour, viale Boccetta e svincolo autostradale Messina – Boccetta. Per potere raggiungere il maggior numero di persone e in ottemperanza alle limitazioni anti COVID, il truck transiterà lungo il suddetto percorso senza sostare al fine di evitare assembramenti ma, per fare vivere comunque la magica emozione del Natale. Il Coca Cola Christmas truck dopo Messina, proseguirà il tour in Sicilia nelle città di Catania e Palermo.

