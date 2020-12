Taormina, addio all'ex sindaco Eugenio Longo. Lutto cittadino

E' morto all'età di 97 anni Eugenio Longo, storico ex sindaco di Taormina. Più volte primo cittadino della Perla dello Ionio in epoche diverse, Longo è stato protagonista di tante pagine della vita del paese, contribuendone in modo significativo alla crescita e allo sviluppo di quella che è poi diventata una capitale del turismo. Nell'attuale Giunta comunale di Taormina è assessore la figlia Graziella Longo. Ha seguito sino all'ultimo le vicende della città con la passione e l'interesse di sempre che ne hanno accompagnato una vita al servizio della sua comunità.

"La morte del professore Eugenio Longo è una perdita importante per Taormina - ha detto l'attuale sindaco Mario Bolognari -. Longo è stato sindaco della Città nel periodo della ricostruzione post bellica e del rilancio turistico degli anni Sessanta, segnando un momento decisivo della vita economica e sociale".

Bolognari ha proclamato per domani, giorno dei funerali, il lutto cittadino, invitando tutte le istituzioni pubbliche ad esporre la bandiera a mezz’asta. Sempre oggi, dalle ore 10 alle ore 15, il feretro sarà esposto nella sala consiliare del Palazzo dei Giurati.

