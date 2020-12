Taormina, un morto e 20 nuovi positivi al Covid

Aumentano i contagi da Coronavirus a Taormina, dove si registrano la prima vittima (e' un anziano, 80enne) e altri 20 nuove positività. I casi di Covid in città sono ora 49. In precedenza i casi a Taormina erano 40 e in questi giorni si erano negativizzate altre 15 persone. "Registriamo 20 nuovi positivi al Covid-19 - ha detto il sindaco Mario Bolognari -. Il trend è ancora in aumento. Ho cercato di capire meglio a cosa potrebbe essere attribuibile questo allargamento dei casi. Noi abbiamo il 30% dei positivi che hanno superato i 60 anni e questo è preoccupante perchè oltre una certa età si è più a rischio. Il 40% ha un’età compresa tra i 40 e i 60 anni. Il restante 30%, quindi una quota pari agli ultrasessantenni, è occupato da persone che hanno meno di 40 anni. Persone che, possiamo immaginare, non hanno nessuna patologia e godono di buona salute”.

