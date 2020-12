Messina, nuovo appuntamento con "Scirocco": fari puntati su Covid e non solo

Torna quest sera alle 20,30 il talk di Rtp Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. “Natale ai tempi del Covid”, il titolo della puntata che punterà i riflettori non solo sull'aspetto clinico, collegandosi con i due specialisti del policlinico Gaetano Caramori e Giuseppe Nunnari, ma anche su quello economico.

Tra gli ospiti gli assessori comunali Massimiliano Minutoli e Alessandra Calafiore, e il frate domenicano Giovanni Calcara. Scirocco punterà i riflettori anche sul teatro con un collegamento in diretta, condotto da Tiziana Caruso, con il Vittorio che darà vita, proprio oggi, al suo primo spettacolo in streaming. Spazio in puntata ai due attori Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo che hanno dato vita al teatro a domicilio. Il talk renderà visita alla mensa dei poveri di Sant'Antonio che arriva a sfornare 380 pasti al giorno.

