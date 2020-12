Paolo Borsellino: il magistrato e l’uomo. Iniziativa dell'Università di Messina

Di Paolo Borsellino, del suo valore di magistrato, del suo lavoro di lotta alla mafia, dell’uomo di Stato, si è parlato molto in sede di analisi e in sede giudiziaria. Ma poco si sa della dimensione umana di questa grande icona dell’antimafia. Il sacrificio finale è stato la conseguenza di tutta una vita fatta di piccoli e grandi sacrifici quotidiani, l’epilogo di un lungo cammino di ideali di un uomo che ha svolto con dedizione totale il proprio dovere, fino al martirio.

La strage di Via D’Amelio, una tragedia per la famiglia Borsellino e per la Nazione, è ancora al centro di indagini e processi, ma non ha segnato la fine della storia di quest’uomo straordinario, la cui eredità e memoria sono ancora esempio e ispirazione per tanti. Il suo valore di magistrato e l’approfondimento della sua umanità, saranno al centro dell’incontro webinar inserito nel ciclo di eventi della Rassegna 100Sicilie 2019-2020 “Eroi. Costruttori di bellezza”, a cui parteciperà la figlia del magistrato, Fiammetta Borsellino, che da anni si impegna tenacemente a divulgare i contenuti e il messaggio del padre come impegno civile ed etico e con accento educativo, per il quale ha ricevuto prestigiosi premi.

All’incontro, coordinato da Milena Romeo, direttore della Rassegna, daranno un prezioso contributo di studiosi del fenomeno, il professore Luigi Chiara, direttore del Centro Studi sulle mafie dell’Università di Messina e il giornalista e saggista Salvo Palazzolo, redattore di Giudiziaria per Repubblica, che ha raccolto il racconto di Agnese Borsellino, nel libro “ Ti racconterò tutte le storie che potrò” - Feltrinelli. L’incontro sarà aperto dagli autorevoli interventi del rettore dell’Università degli Studi di Messina Salvatore Cuzzocrea, del procuratore della Repubblica di Messina Maurizio De Lucia e del dott. Lino Morgante, presidente Gruppo editoriale SES- Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia.

L’evento può essere seguito in diretta sulla pagina FB dell’Università attraverso illink: https://www.facebook.com/messinauniversity/live

