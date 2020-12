Tremestieri, sarà riaperto nel pomeriggio uno scivolo dell'approdo messinese

Sarà necessario l’ennesimo dragaggio nel porto di Tremestieri prima della riapertura integrale dei due approdi: questa mattina appena il moto ondoso si è ridotto la Capitaneria di porto con l’Autorità portuale e l’azienda che gestisce lo scalo commerciale hanno effettuato sopralluogo.

Alle 18 sarà possibile aprire almeno uno scivolo dei due dello scalo. Per il secondo invece occorrerà attendere il dragaggio del porto per il quale è già stato chiesta autorizzazione. In questo momento tutti mezzi pesanti stanno utilizzando i porti del centro città con evidenti ripercussioni sul traffico.

© Riproduzione riservata