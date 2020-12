Messina: tempi più brevi per gli esiti dei test. L’Asp adesso prova ad accelerare

Settimana di fuoco quella appena iniziata a Messina, perché sul fronte sanitario da qui a qualche giorno occorre mettere a punto le tante situazioni in sospeso. Intanto sembra non sia stato ancora individuato colui che sostituirà o affiancherà l'attuale commissario per l'emergenza Covid, Carmelo Crisicelli, nell'unità di crisi che dovrà essere opportunamente potenziata, come chiesto dall'assessorato regionale alla salute. Si stanno valutando, secondo alcune indiscrezioni, soprattutto nomi che abbiano conoscenze sul territorio e capacità organizzative, compresi alcuni vertici della sanità militare, ma sui nomi, al momento, bocche cucite. Quello che trapela, però, è che i contatti sono continui e da qui a poco, la nuova organizzazione vedrà la luce.

A conferma di ciò è stato già individuato il personale – tra operatori di call center, psicologi, amministrativi, infermieri, assistenti informatici e tecnici della prevenzione – che sarà reclutato per il potenziamento della “organizzazione Covid” per il territorio messinese. Già questa mattina i tecnici informatici compieranno dei sopralluoghi all'Asp di Pistunina per preparare la sala operativa, già da tempo esistente con venti postazioni, dove sarà istituita una nuova centrale Usca.

