Fondazione Taormina Arte, statuto rivisto e corretto

È in arrivo il nuovo schema di statuto della Fondazione Taormina Arte. A pochi giorni dall’avvenuto ritiro della proposta di delibera, il commissario della Fondazione, Bernardo Campo, depositerà entro la fine di questa settimana la nuova versione dello statuto dell'ente di cui - con la fuoriuscita di Messina - sono rimasti soci la Regione Siciliana e il Comune di Taormina. L'argomento era stato discusso in consiglio comunale martedì scorso, per un’ultima presa d’atto e per il relativo placet, in vista poi dell’approvazione finale da parte della Regione siciliana. Ma nell’occasione il civico consesso taorminese, dopo una lunga discussione, aveva rinviato la votazione alla successiva seduta del 3 dicembre. E, per effetto di alcune perplessità sorte in aula, giovedì scorso c’era stato un confronto a Palazzo dei Giurati tra il commissario Campo e i consiglieri comunali. Tuttavia, proprio il giorno successivo, lo stesso Campo ha comunicato al sindaco di Taormina e all’assessore regionale al Turismo il ritiro dello statuto «per un riesame dell’atto». Ora il documento sta per essere nuovamente ripresentato e potrebbe essere depositato a Palazzo dei Giurati già domani.

