Coronavirus a Messina, tragico bollettino: sette morti nelle ultime 24 ore

Nel giorno dell'ultimo saluto al segretario generale della Cisal Santino Paladino, ucciso dal coronavirus a 58 anni, il bollettino negli ospedali messinesi è tragico. Sette i morti a Messina nelle ultime 24 ore, in gran parte si tratta di pazienti che provenivano da altri Comuni o province siciliane. Cinque le vittime che erano ricoverate nella terapia intensiva del Policlinico, due al Papardo. Al "Gaetano Martino" sono stati comunicati i decessi di un uomo di 61 anni, di origini straniere, residente a Letojanni; di un settantesettenne nato di Francavilla di Sicilia; un ottantaseienne originario di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna; un anziano di 92 anni di Caronia e un messinese di 84 anni. Due le donne morte al Papardo, rispettivamente di 88 e 90 anni. E non c'è nulla da festeggiare, ovviamente, nell'annunciare la riduzione dei posti letto occupati in rianimazione: 11 al Policlinico, 3 al Papardo, ma è l'effetto purtroppo dei 7 morti . In Cattedrale la città ha dato l'addio a Santino Paladino, tutto il mondo sindacale si è stretto intorno alla bara del segretario della Cisal, ma sono stati in tanti a voler essere presenti, pur rispettando le regole del distanziamento, e a voler ricordare il "sindacalista galantuomo". La sua morte è stata un vero e proprio choc per Messina, anche per le parole contenute negli ultimi messaggi che Paladino ha lasciato in eredità a tutta la cittadinanza, facendo capire che il Covid è una sorta di drago infernale contro il quale non si pò assolutamente abbassare la guardia.

