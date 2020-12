Scontro scooter-furgone a Naso, 16enne in gravi condizioni

Grave incidente stradale questa sera a Naso in contrada Cresta. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un furgone, che usciva da un incrocio ed uno scooter con in sella due minorenni del luogo. Violentissimo l’impatto con i due ragazzi sbalzati dal mezzo a due ruote e finiti a terra. Sono gravi le condizioni di P.F., 16 anni, che è stato trasportato con l’elisoccorso, dall’elipista dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti e trasferito al Policlinico di Messina. L’altro ragazzo, D.C., 15 anni, è stato trasportato con un’ambulanza al nosocomio pattese. Illeso il conducente del furgone che si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi.

