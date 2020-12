Coronavirus: deceduto Giuseppe Cacciola, ex assessore del Comune di Giardini Naxos

Si è spento nella serata di oggi Giuseppe Cacciola, ex assessore del Comune di Giardini e dipendente dell'ospedale San Vincenzo. Da tempo lottava in ospedale una dura battaglia contro il Covid ma alla fine si è dovuto arrendere. Cacciola aveva 62 anni ed era una persona nota e stimata in tutto il comprensorio di Taormina. La notizia della sua scomparsa ha destato molta tristezza a Giardini Naxos e come detto anche nelle località vicine.

Era un professionista apprezzato, scrupoloso sul lavoro e sempre garbato e disponibile con gli altri. In queste settimane ha combattuto la sua battaglia per la vita in un presidio ospedaliero dell'etneo. Per altro, non aveva nessuna patologia pregressa. Diverse persone avevano raccolto nei giorni scorsi l'appello dei familiari per la donazione di plasma iperimmune. Ieri sera l'amaro epilogo con la scomparsa del professionista, che lascia la moglie e due figli, ai quali va il cordoglio dell'intera comunità di Giardini che già dai momenti immediatamente successivi alla notizia della morte di Cacciola si sono subito stretti attorno a questa famiglia che piange il loro caro.

