Messina, trasporta marijuana e cocaina su un’auto presa a noleggio: arrestato 49enne

Trasportava mezzo chilo di marijuana e 23 grammi di cocaina a bordo di un’auto presa a noleggio. Auto con la quale ha avuto un incidente autonomo sulla A20 in zona Villafranca Tirrena sabato mattina, intorno alle 12.00. Ai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale A20 di Messina è parsa eccessiva l’attenzione dell’uomo per l’auto, il netto rifiuto a farsi trasportare in ospedale da personale 118 e un evidente nervosismo.

La perquisizione del mezzo ha confermato i sospetti degli agenti e portato al rinvenimento della sostanza stupefacente, distribuita in cinque sacchetti.

C.F, 49 anni, con precedenti specifici, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, privo di patente perché revocata, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

© Riproduzione riservata