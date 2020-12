Delfino muore in spiaggia a Patti Marina

«Quando è arrivato sulla spiaggia ancora respirava, abbiamo cercato di spingerlo verso il mare aperto ma continuava nuovamente a tornare a terra per morire». Carmelo Sgroi, biologo marino racconta così la decisione del delfino di morire sulla spiaggia Playa a Patti Marina.

Sonostati due pescatori dilettanti che si trovavano sul luogo, Francesco Pelleriti e Domenico Lo Presti ad avvertire la Capitaneria di Porto di Milazzo e la delegazione di spiaggia di Patti che è intervenuta , ma purtroppo non c'è stato molto da fare.

«Il delfino - aggiunge Sgroi - ha smesso di respirare e con enorme dispiacere l’ho portato fuori dall’acqua per evitare che il mare potesse riprenderselo in modo tale che si possa effettuare la necroscopia (ad opera dell’Izs di Sicilia) per capire le cause di questa morte».

