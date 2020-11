Messina, aperitivo in strada nella città deserta: 400 euro di multa a un gruppo di giovani

Domenica da semi-lockdown. Strade in gran parte deserte, niente assembramenti clamorosi, qualche provvedimento punitivo, come la sanzione comminata a un gruppo di giovani che sorseggiavano un aperitivo in strada, nei pressi del Duomo. Una multa “salata” da 400 euro per violazione del divieto di stazionamento.

Questa era Messina ieri, al secondo giorno dell’ordinanza firmata dal sindaco De Luca e alla prima domenica della ri-apertura dei locali adibiti all’asporto (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) decretata dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, tramite una circolare del dirigente Salvatore Cocina.

Un’ordinanza, quella riguardante la chiusura anticipata dei negozi (dalle 20 alle 19, con 30 minuti di tolleranza) e lo stop alle lezioni in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (in vigore da oggi e fino a venerdì) che continua a far discutere. E che De Luca difende a spada tratta, passando al contrattacco.

