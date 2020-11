Coronavirus e tamponi "drive in" a Messina, aree individuate a Giostra e alla Zir

Le Forze armate si aggiungono all'Asp e alle aziende ospedaliere per combattere il nemico numero uno di questo periodo: il famigerato Covid-19.

Ieri c'è stato il sopralluogo nei siti in cui entro pochi giorni saranno montate le tende dell'Esercito per effettuare, con il sistema conosciuto come drive in, i tamponi senza bisogno di scendere dall'auto e dare così man forte alle attività dell'Asp, già esistenti sul territorio.

Prese in considerazione due zone, a nord e sud di Messina, in cui poter svolgere i tamponi con tranquillità e lasciare montate le tende a fine attività serale, perché in luoghi protetti. In zona nord, la scelta è ricaduta sull'ex Mandalari sul torrente Giostra, mentre a sud, all'interno dell'area del Coc, in via Franza, nella Zona industriale. Ora la palla passa ai vertici sanitari dell'Esercito.

