Coronavirus nel Messinese: studenti in quarantena a S. Teresa, focolaio a Pace del Mela

Preoccupa la crescita della curva dei contagi da coronavirus in provincia di Messina. A Giardini Naxos un professionista 50enne è stato trasferito e ricoverato in un ospedale della provincia di Catania. A Gaggi sono invece 10 i positivi.

Salgono a 11 i contagiati ad Alì Terme. Ai nove casi di Covid-19 accertati in precedenza nel centro ionico termale aliese se ne aggiungono altri due, entrambi di sesso maschile, impiegati, statale il primo e di una ditta privata il secondo. Stanno entrambi bene e sono in isolamento domiciliare così come prevede il protocollo. A Nizza di Sicilia, a partire dalle 9 di oggi nella zona ove solitamente si svolge il mercato quindicinale cittadino, presso un gazebo allestito dall’Usca tamponi rapidi ad alunni, insegnanti e personale ata della Media Alfieri dove un insegnante è risultato positivo.

A Santa Teresa di Riva sono saliti a 11 i cittadini positivi al Covid confermati dall’Asp: oltre questi risultano contagiati, a seguito di tampone rapido, un bambino che frequenta l’asilo nido con un genitore: per tale motivo il sindaco Danilo Lo Giudice ha chiuso l'istituto fino al 21 novembre. Un caso di Covid anche tra gli studenti della media Petri e una classe terza è stata posta in quarantena con didattica a distanza fino a venerdì. Negativi i tamponi effettuati su una seconda del plesso, così come quelli sulla seconda media della scuola di Sant’Alessio. A Furci Siculo positivi al tampone rapido due dipendenti comunali, che mancavano dal Municipio già da diversi giorni. A Roccalumera, infine è emerso il contagio di un dipendente comunale che opera in àmbito scolastico e il sindaco Gaetano Argiroffi ha chiuso in via prudenziale la scuola media fino a venerdì.

A Barcellona dinamiche fuori controllo: 155 il numero dei positivi; i nuovi contagiati sono 9 e altri 3, a loro volta, erano già in isolamento domiciliare. È fermo invece a 4 il numero dei ricoverati in ospedale; due i guariti.

A Milazzo sono 85 i positivi, anche se il numero complessivo dei contagiati è di 94: nove infatti sono i guariti. È in crescita il numero dei positivi a Pace del Mela: sono 20 i casi accertati, 19 in isolamento domiciliare, più un ricovero ospedaliero. A Monforte San Giorgio, in via precauzionale, il sindaco Cannistrà ha disposto la chiusura di tutte le scuole a partire da oggi e sino a venerdì. Sale a 7 il numero dei positivi a Venetico. A Rometta ufficialmente i positivi sono 8: di cui 5 ufficializzati dall'Asp mentre 3 hanno eseguito il tampone privatamente. A Merì il numero dei positivi è salito a 4.

A Torregrotta scuole chiuse fino al 13 novembre a seguito della positività di 3 studenti e di 2 docenti, non residenti. Sono 24 i cittadini positivi e 20 in isolamento con le loro famiglie. Scuole chiuse anche a Roccavaldina e Valdina, fino ad oggi a causa della positività di un genitore di alunni del Comprensivo di Venetico che comprende le scuole di Roccavaldina e Valdina dove operano i medesimi docenti.

A Santa Lucia del Mela, il nucleo familiare dell’uomo che lunedì è risultato positivo è stato sottoposto a verifica. In attesa dei risultati definitivi, è emerso che un minore della famiglia risulta positivo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE