A Messina 52 nuovi contagi da Coronavirus, 4 ricoveri all'ospedale Papardo

Crescono i contagi da coronavirus a Messina e provincia (ieri ci si è attestati a quota 52) e si cominciano a riempire anche le corsie dell’ospedale Papardo. Quattro i ricoverati nell’ospedale di contrada Sperone. Ma il numero sembra destinato a crescere.

Al Policlinico un nuovo ricovero in malattie infettive, una donna di 62 anni del capoluogo. Nei reparti del Gaetano Martino i degenti in tutto sono 35: 29 in malattie infettive, 6 in terapia intensiva. I positivi in tutta la provincia sono oltre 800.

Due nuovi casi si sono registrati a Rometta. A comunicarlo il sindaco che specifica che si tratta di due non residenti e raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle norme anticovid. Nicola Merlino comunica anche che quattro dei soggetti che erano risultati positivi sono guariti a e adesso sono negativi al tampone. Riflettori puntati sulle scuole. Il Covid non risparmia elementari e medie che per ora sono rimaste fuori dagli stop imposti dal Governo e dal presidente della Regione che hanno bloccato gli istituti superiori.

Le scuole. Alla Galatti-Cannizzaro, dove è risultato positivo al Covid 19 un professore, alcune classi sono finite in quarantena. Isolamento sino al 2 novembre e comunque sino a quando non si conoscerà l'esito dei tamponi. In quarantena due classi dell’istituto comprensivo Salvo D’Acquisto a causa della positività riscontrata su uno dei genitori di due studenti che frequentano la scuola e due diverse classi. Il dirigente scolastico ha ritenuto opportuno di tenere a casa le due scolaresche sino a quando non si conoscerà l’esito del tampone effettuato sui due alunni.

