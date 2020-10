Ancora lunghe code, a San Filippo, per accedere al drive-in dedicato all’esecuzione dei tamponi a Messina. In tilt la circolazione veicolare intorno allo stadio Franco Scoglio e mezzi pubblici - in particolare il bus che collega i villaggi di San Filippo Inferiore e Superiore - rimasti bloccati per ore tra le auto in attesa di raggiungere il parcheggio adibito a postazione sanitaria.

