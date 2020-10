Coronavirus a Messina, salgono a sette i pazienti in terapia intensiva al Policlinico

È un bollettino altalenante, quello che arriva dal Policlinico riguardo ai ricoveri al padiglione B, allestito da qualche settimana per ospitare i pazienti Covid in corsia e pronto a espandersi qualora ce ne fosse la necessità. Il virus ha già mietuto sei vittime in questo mese di ottobre a Messina e provincia, l'ultima ieri, l'anziana di Castel di Lucio, e l'allarme per i contagi in città e in provincia cresce.

Secondo i dati ufficiali, al Policlinico, centro di riferimento per l'emergenza Covid, si registrano due nuovi ricoveri e una dimissione con trasferimento all'isolamento domiciliare. Uno dei due ricoverati, però, è stato trasferito nel reparto di rianimazione, segno questo che le sue condizioni destano una certa preoccupazione. Arrivano così a 7 i pazienti in rianimazione e si aggiungono ai 29 ricoverati in malattie infettive: 36 persone in tutto, sottoposte alle cure dei sanitari del nosocomio universitario.

