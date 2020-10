Messina, divieti di sosta e limitazioni viarie: ecco le strade interessate

Lunedì 26, dalle ore 8.30 alle 16.30, vigerà il divieto di sosta su entrambi i lati di via Cavalieri della Stella. Il provvedimento è stato disposto per consentire all’AMAM l’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata sulla condotta fognaria.

Per consentire le lavorazioni relative alla realizzazione della pavimentazione di usura in conglomerato bituminoso di tipo drenante, nell’ambito dei “lavori di realizzazione strada di collegamento viale Gazzi e approdo FS per via Don Blasco”, sono stati adottati provvedimenti viabili. Lunedì 26 e martedì 27, in via Acireale, nel tratto compreso tra le vie Bonsignore e Fermi, saranno vietati la sosta 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati, ed il transito veicolare per semicarreggiata e per singoli tratti di intervento; istituiti inoltre, il senso unico alternato di circolazione, nella semicarreggiata di volta in volta non oggetto di intervento, garantendo l’accesso a tutti gli ingressi ivi insistenti ed il transito pedonale in sicurezza su marciapiedi e su percorsi pedonali protetti o deviando i pedoni sul marciapiede del lato della strada non interessato dai lavori per mezzo di idonea segnaletica di indirizzamento; ed il limite massimo di velocita 20 km/h in entrambi i sensi di marcia.

Mercoledì 28 e giovedì 29, i divieti di sosta e transito interesseranno la via Acireale, tra le vie Bonsignore e Oreto, e venerdì 30, sempre la via Acireale, nel tratto compreso tra le vie Oreto e E. Fermi. Al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività commerciali, sarà garantito il regolare svolgimento, in sicurezza, del transito pedonale negli adiacenti marciapiedi e collocata idonea segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa al transito e di indicazione dei percorsi alternativi.

Da lunedì 26 a venerdì 6 novembre, nella fascia oraria 5 -12, la Messinaservizi Bene Comune S.p.A. effettuerà interventi di bonifica in varie strade del centro cittadino e di Gazzi, dove pertanto vigerà il divieto di sosta. Secondo il cronoprogramma delle attività, la limitazione viaria interesserà:

Lunedì 26, il quadrilatero compreso tra le vie S. Sebastiano (entrambi i lati), Peculio Frumentario (entrambi i lati), Cavalluccio (lato monte), F. Bisazza (lato nord), ed a Gazzi, le vie F. Drago Faranda, Melchiorre Tommasi, Evagora, Arrosto, Melchiorre Bucalo e Paolo Blandino; Martedì 27, il quadrilatero compreso tra le vie Cavalluccio (lato mare), Peculio Frumentario (entrambi i lati), Lenzi (lato monte) e F. Bisazza (lato nord), ed a Gazzi, le vie F. Drago Faranda, Melchiorre Tommasi, Evagora, Salvatore Bombara, Agostino Bisazza e Domenico Altomonte.

Mercoledì 28, il quadrilatero compreso tra le vie Lenzi (lato mare), Peculio Frumentario (entrambi i lati), S. Giovanni Bosco (lato monte) e F. Bisazza (lato nord); a Gazzi, le vie F. Drago Faranda, Melchiorre Tommasi, Evagora, Antonino Amodeo, Augusto Bette e Ammannato; Giovedì 29 e venerdì 30, il quadrilatero compreso tra le vie S. Giovanni Bosco (lato mare), Peculio Frumentario (entrambi i lati), XXIV Maggio (lato monte), F. Bisazza (lato nord), compreso il tratto intercluso di via S. Domenico Savio (entrambi i lati);

Sabato 31, il quadrilatero compreso tra le vie S. Giovanni Bosco (lato mare), F. Bisazza (lato nord), XXIV Maggio (lato monte), T. Cannizzaro (lato nord), compreso il tratto intercluso di via Polidoro Caldara (entrambi i lati).

Martedì 3 novembre, il quadrilatero compreso tra le vie degli Amici (lato mare), F. Bisazza (lato sud), San Giovanni Bosco (lato monte), T. Cannizzaro (lato nord), compresi i tratti interclusi delle vie del Bufalo (entrambi i lati) e Lenzi (entrambi i lati); Mercoledì 4 novembre, il quadrilatero compreso tra le vie Sacro Cuore di Gesù (lato mare), F. Bisazza (lato sud), degli Amici (lato monte), T. Cannizzaro (lato nord), compreso il tratto intercluso di via del Bufalo (entrambi i lati); Giovedì 5 e venerdì 6 novembre, il quadrilatero compreso tra l’anello di piazza XX Settembre (entrambi i lati), e le vie F. Bisazza (lato sud), Sacro Cuore di Gesù (lato monte), T. Cannizzaro (lato nord).

