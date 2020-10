Due casi di Coronavirus alla Procura di Patti, tamponi per 50 persone

Sono due i casi positivi al covid presso la Procura della Repubblica di Patti. Oltre al dipendente della polizia giudiziaria già risultato positivo, questa mattina è giunta la notizia di un secondo caso sottoposto a tampone ieri sera dopo aver avvertito alcuni sintomi febbrili.

Il Procuratore della Repubblica Angelo Cavallo ha chiesto all'Asp l'esecuzione dei tamponi per i magistrati ed il personale di polizia giudiziaria e gli impiegati dell'ufficio. Complessivamente si tratta di circa 50 persone che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, effettueranno l'esame epidemiologico.

Gli esiti sono attesi per la tarda serata o al massimo per domani mattina. Restano chiusi gli uffici del secondo piano che ospitano la polizia giudiziaria e la Procura della Repubblica, sono sospese le udienze fino a domani. Si attende l'esito dei tamponi per valutare la situazione e stabilire come procedere.

