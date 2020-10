A18, riaprono due tratti autostradali tra Messina-Giardini e Giardini-Giarre

Grazie al perfezionamento di alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, si sta riattivando il traffico veicolare su due tratte ricadenti tra Messina/Giardini e Giardini/Giarre.

In particolare è tornato aperto al transito, nella carreggiata di valle in direzione Messina, il tratto compreso tra il chilometro 19.656 ed il chilometro 16.634. Nella carreggiata lato monte in direzione Catania, sarà invece riaperto venerdì 23, alle ore 12.00, quello compreso tra il chilometro 45.563 e il chilometro 48.812.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori si raccomanda il rispetto del limite di 100 chilometri orari di velocità (come indicato dalla segnaletica) sino alle verifiche tecniche di aderenza, che verranno effettuate nei prossimi giorni.

