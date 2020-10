Città Metropolitana di Messina, procedono le aggiudicazioni dei servizi per studenti con disabilità

La Città Metropolitana di Messina, “I Direzione Servizi generali e politiche di sviluppo economico –Servizio politiche sociali, del lavoro, dello sport, giovanili ed occupazionali”, ha aggiudicato l’appalto del servizio di assistenza igienico personale (AIP) riferito al Lotto A (zone 4 e 5) per l’a.s. 2020/2021.

Il lotto A comprende le scuole ricadenti nel territorio del Comune di Messina (zona 5) e nei territori dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Letojanni e S.Teresa di Riva (zona 4). L’appalto in questione è stato aggiudicato per un periodo di massimo di 50 giorni (A/S 2020-2021) per l’importo complessivo di 210.431,96 euro, con un ribasso sull’importo a base d’asta del 14,40%

Il servizio, rivolto agli studenti con disabilità frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, è integrativo dell’assistenza di base, che compete alle Scuole e va ad aggiungersi agli altri servizi socio-assistenziali già avviati dall’Ente per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie.

Più precisamente, le azioni già avviate sono: il servizio di trasporto Lotto A (zona jonica e Messina); il servizio di trasporto Lotto B (zone nebroidea e tirrenica ) unitamente all’assistenza igienico personale servizio integrativo

l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione: Lotti A e B.

La Città Metropolitana di Messina cura con particolare attenzione i servizi e le procedure che servono a sostenere l’istruzione ed a fornire il doveroso supporto agli studenti con disabilità.

